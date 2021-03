Toque de Recolher: 12 mil comércios vistoriados

Na semana foram fiscalizados mais de 36.700. A força-tarefa cumpre o decreto que suspende a circulação de pessoas das 22h às 5h

Na última quinta-feira (11), 12.001 estabelecimentos comerciais foram vistoriados pelas secretarias DF Legal e de Segurança Pública (SSP). A ações acontecem em cumprimento ao decreto que suspende a circulação de pessoas das 22h às 5h – exceto situações como deslocamento para hospitais –. Do total de estabelecimentos fiscalizados, 553 foram abordados, nove multados e 33 interditados por descumprirem a determinação de fechamento. Nesta noite, foi aplicada uma multa pelo não uso de máscara.

Pelas regiões administrativas, foram retirados 127 ambulantes e realizada a vistoria em 659 quiosques, sendo que 121 resultaram em abordagem por parte dos agentes. O maior número ocorreu no Plano Piloto, Ceilândia e Recanto das Emas.

A PMDF montou pontos de bloqueio na via Estrutural (DF-095), EPIA Norte e Sul, Planaltina, Samambaia e Lago Sul. Ao final da operação, 234 veículos foram abordados. Não houve nenhum registro de desrespeito ao toque de recolher.

Com 29 viaturas e 134 bombeiros, o CBMDF realizou 26 operações nas regiões administrativas do DF e não foi registrada nenhuma situação de descumprimento ao decreto. Os militares estiveram no SIA , Sobradinho, Lago Norte, São Sebastião, SOF Ceilândia, Águas Claras, Gama, São Sebastião, Planaltina, Taguatinga, Taguatinga, Candangolândia, Sudoeste, Santa Maria, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Asa Sul, Asa Norte, Brasília, Samambaia, Recanto das Emas, Brazlândia, Guará I e Paranoá.

De acordo com o responsável pelo Comando Especializado do CBMDF, a corporação participa da ação tendo como principal objetivo orientar a população. “Nos casos que nos deparamos com ciclistas ou pessoas caminhando fora do horário permitido pelo Decreto, nós as orientamos sobre a importância de respeitar as medidas sanitárias em vigor por meio do decreto. Situações adversas que precisem de intervenções de órgãos competentes são repassadas a Central de Operação e Comunicações do Corpo de Bombeiros (COCB) para o acionamento ao órgão pertinente”, ressalta.

Agentes do Detran-DF estiveram em Samambaia, São Sebastião, Sudoeste e Recanto das Emas. Ao todo foram 446 abordagens que resultaram em 4 condutores alcoolizados, 3 inabilitados e 1 com a CNH vencida. Em Samambaia, os agentes flagraram um condutor visivelmente alcoolizado, mas que se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele não tinha habilitação e foi conduzido à delegacia de polícia, por portar entorpecente análogo à maconha.

A semana

Entre os dias 8 e 11 de março, a Secretaria DF Legal, em conjunto com a força-tarefa do GDF, realizou 36.756 vistorias a comércios em todas as regiões administrativas. Desse total, 1.323 foram abordados, 27 multados e 97 interditados. Desde a última segunda-feira (8), 541 ambulantes foram retirados de vias públicas. Foram 2.051 vistorias a quiosques, tendo sido 235 abordagens. No mesmo período, apenas três pessoas foram multadas.

Outras frentes

Além da SSP e da DF Legal, os demais envolvidos – Polícia Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran) e Corpo de Bombeiros (CBMDF), as secretarias de Mobilidade (Semob), de Agricultura (Seagri) e de Economia (Seec), além da Vigilância Sanitária, do Brasília Ambiental, DER e Procon permanecem executando ações a partir de planejamentos próprios, de acordo com a competência de cada um.

Toque de Recolher

A força-tarefa do GDF cumpre o Decreto nº 41.874. O total de locais abordados resulta da ação integrada entre a DF Legal – responsável pela coordenação situacional – e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que se dividem em dezesseis frentes de trabalho por turno turno – das 8h às 13h, 13h às 18h e entre 20h e 4h.

