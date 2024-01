Tombamento de caminhão deixa dois feridos na BR-080

Além do motorista, a mãe dele também estava no caminhão na hota do acidente. Ambos foram levados ao HRC com ferimentos

Na noite de ontem (9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 23h46 para atender uma ocorrência envolvendo um acidente com caminhão na BR-080, sentido Padre Bernardo-GO, na região de Brazlândia.

A carreta transportava uma carga de toras de eucalipto e estava lateralizada, ou seja, apoiada sobre a própria lateral, com a maior parte da carroceria no acostamento da rodovia. O condutor, um homem de 28 anos, perdeu o controle da direção, e por isso o veículo tombou. Ele precisou de auxílio de populares que passavam pela região para sair da cabine, e foi encontrado pelos bombeiros deambulando na cena do acidente. O jovem precisou de atendimento e foi transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com ferimento na região da mandíbula, edema na testa e com dores no tornozelo.

No caminhão também estava a mãe do motorista, uma senhora de 58 anos, que apresentava uma incisão com pancada na região do pé e foi levada ao HRC para atendimento.

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal, e a dinâmica do acidente não foi informada.