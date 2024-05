Toda família pode se vacinar neste sábado (11)

Brasilienses de todas as idades poderão se vacinar contra a gripe (influenza) neste sábado (11). Serão 29 locais de atendimento para a aplicação do imunizante. Podem receber a dose bebês a partir dos seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A lista completa com endereços e horários de funcionamento está disponível no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

A vacinação ocorrerá em 26 unidades básicas de saúde (UBSs) e em três escolas localizadas em Arniqueiras, Arapoanga e Sobradinho. Em todos os pontos, a orientação é levar um documento de identificação e, se tiver, a caderneta de imunização.

Além da vacina da gripe, no sábado as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos também poderão receber a dose contra a dengue. Haverá ainda a possibilidade de atualizar as cadernetas, conforme o calendário de rotina.

Atendimento para dengue

Ao longo do fim de semana, quem estiver com sintomas de dengue poderá buscar assistência em 11 tendas de acolhimento. As unidades localizadas no Guará, no Gama e no Paranoá funcionam 24 horas, de forma ininterrupta, inclusive aos domingos.

As estruturas de Planaltina, Varjão, Plano Piloto, Vicente Pires, Arniqueira, Ceilândia, Taguatinga e Samambaia atendem das 7h às 19h, todos os dias. A lista completa com horários e endereços também está disponível no site da secretaria.

Além disso, a população do DF tem à disposição UBSs com horário ampliado no fim de semana. Já as unidades de pronto atendimento (UPAs) e os hospitais mantêm assistência 24h.

As informações são da Agência Brasília