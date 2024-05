Programa DF Legal nas Escolas leva importância da fiscalização a alunos

O programa DF Legal nas Escolas desembarcou, nessa quinta-feira (09), no Centro Educacional (CED) Zumbi dos Palmares, em São Sebastião, com o ensinamento sobre a importância da fiscalização a 170 alunos do 3º anos do ensino médio.

A nova versão do projeto, da Secretaria DF Legal, continua com a abordagem simples e clara às ações da pasta, só que incrementada. Foi feita, por exemplo, a inclusão da fiscalização e combate à dengue. “As apresentações foram modernizadas com o objetivo de conscientizar os jovens quanto ao uso correto dos espaços públicos, descarte irregular de resíduos sólidos e sobre água parada nas residências. Ao conscientizarmos os alunos eles acabam levando isso para dentro de casa”, disse Luciano Silvestre da Silva, diretor de Planejamento, Modernização e Valorização do Servidor (Dimov).

O palestrante Jansler Aragão abordou temas relacionados às principais competências da secretaria, como fiscalização de atividades econômicas, obras e edificações, desordenamento urbanístico, além da fiscalização de resíduos.

A ideia, segundo ele, é despertar nos alunos conceitos de cidadania por uma cidade melhor e dentro da lei. “O cidadão e as empresas em geral precisam se conscientizar que, antes de erguer uma construção, precisam checar se a área em questão é regularizada ou não e, se estiver regular, adquirirem as autorizações do poder público. Se todos fizerem a sua parte, inclusive com descarte de resíduos nos locais e horários certos, todos saem ganhando”, disse.

Ao final da palestra foi realizada uma dinâmica de grupo entre os alunos. Os ensinamentos servem de base, também, para que eles realizem trabalhos extracurriculares.

A professora de matemática Thelma Ribeiro aprovou a palestra. “Foi muito esclarecedora, porque trouxe luz e conhecimento a respeito de vários assuntos. Quanto mais jovens tiverem acesso a esse tipo de informação, melhor”, disse.

Já a supervisora pedagógica do CED Zumbi dos Palmares, Aniele Núbia Araújo Mesquita, avaliou que a escola é o lugar propício para o projeto. “Muito em breve esses jovens vão formar novas famílias e, consequentemente, construir suas casas. E que aconteça da forma correta, sem agredir o meio ambiente e sem ter problemas com a regularização, nem com as autoridades”, comentou.

