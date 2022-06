Tocantins, Goiás e Distrito Federal podem ter chuva atípica

A circulação de ventos sobre o Brasil leva ar úmido para Tocantins, Distrito Federal e Goiás, a previsão é de que ocorram pancadas de chuva

A previsão para essa terça-feira, 14, é de que ocorram algumas pancadas de chuva, que serão atípicas. Pode chover um pouco também no sul do Piauí e do Maranhão.

Junho é um mês normalmente muito seco nestas áreas do país e o normal é não chover.

Nebulosidade sobre o Brasil

A passagem do ar frio de origem polar sobre o Brasil reduziu muito a nebulosidade nos estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste do país.

Uma frente fria se afasta no mar ao largo do litoral do Espírito Santo e do sul da Bahia. O ciclone extratropical associado a esta a frente fria também se afasta do Brasil, ao largo da costa da Região Sul.

O ar quente úmido ainda predomina sobre a maior parte do Norte e do Nordeste do Brasil por isso nuvens carregadas ainda crescem sobre estas Regiões.

Nesta terça-feira ocorre um aumento da umidade sobre a região de Goiás e do Distrito Federal, que poderá provocar nuvens de chuva nessas áreas, o que não é comum nesta época do ano.

Previsão do tempo para 14/06/2022 – terça-feira

O sol aparece forte na região Centro-Oeste do país e a temperatura está em elevação. A tarde será quente. A umidade aumenta sobre Goiás e no Distrito Federal podendo ocorrer algumas pancadas de chuva, mas de forma rápida e de pouca intensidade. Pode chover rapidamente na região de Barra do Garças, em Mato Grosso e no nordeste de Mato Grosso do Sul, na divisa com Goiás. O norte de Mato Grosso, na divisa com Pará, pode ter pancadas de chuva a partir da tarde.

O sol predomina sobre a Região Sul do Brasil. A Região tem um dia ensolarado, mas várias áreas podem amanhecer com visibilidade prejudicada por causa do nevoeiro. Ainda há condições para geada ao amanhecer na Serra Gaúcha e Catarinense, nos planaltos sul e morte de Santa Catarina e no extremo sul do Paraná.

Na Região Sudeste do país também é com bastante sol em quase todas as áreas. O leste de São Paulo amanhece nublado e com possibilidade de chuviscos, mas durante a tarde o sol vai aparecer. Pode ocorrer chuva até de moderada intensidade na madrugada e pela manhã na região do Grande Rio, região dos lagos e no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a região do Vale do Jequitinhonha terá um dia com muita nebulosidade. As cidades mais altas da Serra da Mantiqueira amanhecem com geada. Algumas pancadas de chuva podem acontecer no extremo noroeste de Minas Gerais.

A maioria das áreas das Regiões Norte e Nordeste tem pancadas de chuva e períodos com sol no decorrer desta terça-feira. A chuva é mais frequente no norte do Pará, no Amapá e também em Alagoas, Sergipe e no leste da Bahia. A região de Vitória da Conquista tem um dia nublado, com temperatura amena e chuviscos. O sol predomina e o tempo fica seco, sem chuva, no Acre, em Rondônia, no sudoeste do Amazonas, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no interior da Paraíba e no Vale do São Francisco, no interior da Bahia

Alertas meteorológicos para 14/06/2022 – terça-feira

Atenção para o risco de chuva forte nas capitais Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, São Luís, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador

Alerta para temporais no centro-oeste de Roraima, no norte do Amazonas, no oeste do Pará, no litoral e leste de Alagoas, de Sergipe e da Bahia.

Alerta para geada na serra do Rio Grande do Sul, serra, planaltos sul e norte de Santa Catarina, e no extremo sul do Paraná e nas cidades mais altas da serra da Mantiqueira.

Alerta de ressaca na madrugada e manhã, com ondas de 2,5 a 3,0 metros, entre Santos (SP) e cabo de São Tomé (RJ)

Atenção para períodos com chuva moderada no Grande Rio, região dos Lagos e no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, e no litoral sul da Bahia

Atenção para chuva moderada forte com raios e vento por vezes fortes no sul do Piauí, no Maranhão, no Pará (exceto no oeste do estado), no centro e norte do Tocantins, no centro-leste e norte de Roraima

Atenção para o ar seco com níveis de umidade entre 21 e 30% no sul de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, no centro, norte e oeste de São Paulo, no centro, norte e oeste do Paraná, no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro