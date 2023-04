TJDFT suspende emissão de boletos para recolhimento de depósitos judiciais no Banco do Brasil

Desta forma, a partir do dia 21/4, o sistema será configurado para gerar os boletos de depósitos judiciais exclusivamente para o Banco de Brasília

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) comunicou que, a partir do dia 21/4, a emissão de boletos para recolhimento de depósitos judiciais no Banco do Brasil (BB) será suspensa.

A suspensão da emissão dos boletos de depósitos judiciais pelo BB é em decorrência do encerramento do credenciamento do BB com o TJDFT, em 20 de abril de 2023.

Desta forma, a partir do dia 21/4, o sistema será configurado para gerar os boletos de depósitos judiciais exclusivamente para o Banco de Brasília – BRB, única instituição financeira credenciada pelo Tribunal.