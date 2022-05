TJDFT recebe Medalha Mérito Integração Segurança Pública do DF

“Recebo em nome do Tribunal, que entendo ser feita ao Tribunal de Justiça, a todos os nossos magistrados e servidores”, disse o presidente Cruz Macedo

A administração e magistrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) receberam, nesta quinta-feira (12), a Medalha Mérito Integração Segurança Pública do Distrito Federal.

Além do presidente da casa, o Desembargador Cruz Macedo, os Desembargadores Angelo Canducci Passareli e Sérgio Rocha,1º e 2º Vice-Presidentes do Tribunal, respectivamente, e José Jacinto Costa Carvalho, Corregedor da Justiça do DF também receberam.

“Recebo em nome do Tribunal essa homenagem, que entendo ser feita ao Tribunal de Justiça, a todos os nossos magistrados, magistradas, servidores e servidoras. É um tribunal que está diuturnamente prestando jurisdição. Nesse período difícil da pandemia, o Tribunal não parou em nenhum momento e aumentou a sua produtividade. Então vejo como um reconhecimento à excelência da prestação do serviço jurisdicional do TJDFT”, afirmou o Presidente Cruz Macedo após receber a condecoração.

O desembargador Roberval Belinati, Presidente do TRE-DF, e os juízes Pedro Yung-Tay Neto, titular do 3º Juizado Especial Criminal de Brasília, e Luciana Lopes Rocha, uma das coordenadoras do Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT e titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, também foram agraciados.

A referida condecoração foi criada pelo Decreto nº 33.784, de 13 de julho de 2012. Ela é destinada a agraciar os cidadãos, civis ou militares, que por méritos e excepcionais serviços prestados tenham colaborado de forma efetiva nas ações de integração da segurança pública do Distrito Federal.