TJDFT publica edital com os locais de prova do concurso para Juiz Substituto

O TJDFT publicou nesta sexta-feira, 27/1, o Edital nº 5/2023 – Locais de aplicação da prova objetiva seletiva do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal. O documento está disponível no site do TJDFT e no site do Cebraspe.

O concurso visa a seleção de candidatos para o provimento de 30 cargos vagos de Juiz de Direito Substituto do TJDFT, conforme edital. Ao todo, são 23 vagas para ampla concorrência, uma vaga reservada para as pessoas com deficiência e seis vagas destinadas aos candidatos negros (pretos e pardos).

O concurso será composto por cinco etapas, que serão realizadas na cidade de Brasília/DF.

Primeira etapa – prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do Cebraspe;

Segunda etapa – duas provas escritas (prova discursiva de questões e prova prática de sentenças cível e criminal), de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT, com apoio logístico do Cebraspe;

Terceira etapa – de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do TJDFT, com as seguintes fases: fase I – inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social, fase II – exame de sanidade física e mental e fase III – exame psicotécnico;

Quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT;

Quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT.

A primeira etapa, composta pela prova objetiva seletiva, está prevista para o dia 05 de fevereiro de 2023, no período da manhã. O TJDFT e o Cebraspe serão responsáveis pela realização das etapas do concurso.

Para mais informações, acesse a página de concursos no site do Tribunal.