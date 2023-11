TJDFT prorroga prazo de inscrições para voluntários do 6º Mutirão PopRuaJud

A última edição realizada, em maio de 2023, alcançou a marca histórica de mais de 3 mil atendimentos, com o apoio de 22 órgãos parceiros

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) prorrogou até o dia 24 de novembro o prazo para que interessados em trabalhar como voluntários durante o 6º Mutirão PopRuaJud façam suas inscrições. O evento vai acontecer no dia 7 de dezembro, das 8h às 16h, no Pavilhão do Parque da Cidade, em parceria com diversos órgãos. Interessados em atender pessoas em situação de rua devem preencher o formulário de inscrição .

Durante o mutirão, serão fornecidos diversos serviços, entre eles: emissão de documentos como registro civil, CPF, título de eleitor, nada consta, carteira de trabalho digital (CTPS), Certificado de Reservista e certidões; consulta processual e redução a termo de demandas e conciliações; cadastros nos sistemas de assistência e benefícios do Governo Federal (CadÚnico e INSS); atendimentos relacionados a benefícios sociais e FGTS; serviços médicos, odontológicos, corte de cabelo e outros.

A última edição realizada, em maio de 2023, alcançou a marca histórica de mais de 3 mil atendimentos, com o apoio de 22 órgãos parceiros e 70 voluntários. Na 6ª edição, o intuito é possibilitar a ampliação do atendimento de forma compatível com a demanda.

