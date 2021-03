TJDFT mantém condenação de Eurides Brito

Em 2020, os desembargadores da Câmara Criminal do TJDFT já haviam negado o recurso da defesa

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) manteve, no último dia 4 de março, a condenação da ex-deputada distrital Eurides Brito a 8 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva. A decisão foi tomada após o órgão rejeitar o recurso da ex-parlamentar, que foi condenada em segunda instância no âmbito da operação Caixa de Pandora.

Em 2020, os desembargadores da Câmara Criminal do TJDFT já haviam negado o recurso da defesa. “Há provas fortes e seguras da materialidade delitiva, demonstrando que, no período de maio de 2008 a novembro de 2009, a embargante recebeu, mensalmente, vantagens indevidas, na condição de Deputada Distrital, consistente em dinheiro em espécie, em troca de apoio político”, destacou o desembargador Silvânio Barbosa.

De acordo com a denúncia apresentada à Justiça pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPDFT), na condição de deputada distrital, Eurides Brito trocou seu apoio político pelo recebimento de vantagens financeiras. Nas filmagens apresentadas à época dos fatos pelo delator do esquema, Durval Barbosa, a ex-deputada foi flagrada guardando pacotes de dinheiro na bolsa.

Entre outros pontos, no recurso apresentado ao TJDFT, a defesa de Eurides Brito ressaltou que Durval Barbosa, única testemunha da acusação, afirmou que não fez pagamentos para a ex – deputada entre 2007 e 2009.

Com informações do MPDFT