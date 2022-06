TJDFT alerta golpes envolvendo falsos leilões virtuais

Devido ao surgimento de casos de falsos leilões virtuais, o TJDFT aponta alguns pontos fundamentais para evitar se tornar uma vítima de criminosos

Um novo golpe, dessa vez envolvendo leilões virtuais falsos, está na área. A prática foi alertada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT em uma nota divulgada nesta quinta-feira, 02. Segundo o informe, é importante ficar atento às “tentativas de golpes aplicados em nome do Tribunal, em especial no meio virtual”.

Devido ao surgimento de casos de falsos leilões virtuais, o TJDFT aponta alguns pontos fundamentais para evitar se tornar uma vítima de criminosos.

Confira as dicas:

Em todas as negociações oficiais, os bens devem ser preferencialmente verificados nos pátios dos leilões;

Em caso de opção pela compra, como regra nos leilões judiciais do TJDFT, o pagamento deve ser realizado mediante guia de depósito judicial vinculada ao respectivo processo judicial, ou Guia de Recolhimento da União, no caso de leilões administrativos. Nunca realize pagamento para contas de pessoas físicas;

Desconfie sempre da oferta de bens a preços muito inferiores e mais atrativos que os encontrados no mercado e, até mesmo, em outros leilões;

Na dúvida, consulte o Núcleo Permanente de Leilões Judiciais do TJDFT por meio dos canais de atendimento divulgados no site https://www.tjdft.jus.br/informacoes/leiloes-e-depositos.

Caso suspeite estar lidando com uma tentativa de golpe, é extremamente importante entrar em contato com o TJDFT, por meio de seus canais oficiais de comunicação (confira no link Endereços e Telefones no site do TJDFT), bem como a Ouvidoria do Tribunal e o Alô TJ.

Outra orientação importante é pesquisar na internet os números dos telefones informados em documentos ou e-mails recebidos. É comum haver registro nos sítios eletrônicos de reclamação. Verificado que se trata de fraude, relate o fato, nestes mesmos sites, para ajudar outras possíveis vítimas.

Caso a comunicação recebida lhe oriente clicar em determinado endereço de internet, observe a extensão das páginas indicadas. Os sites de internet de órgãos públicos oficiais brasileiros tem endereços que terminam em .jus.br (Poder Judiciário), .gov.br (Poder Executivo) e .leg.br (Poder Legislativo).

Outros tipos de golpes

Entre os golpes aplicados consta também o envio de falsos boletos bancários com cobranças realizadas, supostamente, em nome do TJDFT. Se você receber um boleto de cobrança em nome do Tribunal, confira o endereço indicado e pesquise na internet sobre os dados bancários existentes. Ao identificar que se trata de golpe, registre um boletim de ocorrência junto à autoridade policial, podendo fazê-lo de forma eletrônica, caso essa modalidade esteja disponível, uma vez que esses registros ajudarão nas investigações.

Importante lembrar que se você aderiu ao Juízo 100% Digital, todos os atos e comunicações judiciais serão realizadas por meio eletrônico, no endereço ou telefone informado. Assim, verifique se as comunicações são provenientes da Vara na qual o seu processo está tramitando e, em caso de dúvida, confira a autenticidade dos links enviados com a própria Vara, por meio do Balcão Virtual. Fique atento para não deixar de comparecer às audiências designadas ou atender alguma determinação do Juiz.