TJDFT alcança 96,58% no Ranking da Transparência do Poder Judiciário

O Ranking da Transparência foi estabelecido pela Resolução nº 260/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem por finalidade valorizar os Tribunais que se destacam no fornecimento de informações claras e organizadas ao usuário. Com periodicidade anual, os critérios avaliados estão distribuídos em nove temas, os quais se desdobram em 84 perguntas.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) mais uma vez é destaque no Ranking da Transparência do Poder Judiciário, em 2023. A Corte local ficou na 8ª posição entre os Tribunais de Justiça Estaduais e na 30ª posição empatado com mais três tribunais, no ranking geral, composto por 94 órgãos da Justiça.

Dentre os quesitos sob avaliação estão a publicidade dos objetivos estratégicos, meta e indicadores; dos levantamentos estatísticos sobre a atuação do órgão; do calendário das sessões colegiadas; das informações sobre contratos e licitações, entre outros. Nesse sentido, o TJDFT atingiu 96,58% de aproveitamento, tornando-se destaque entre os tribunais do país no que se refere à transparência na atuação do órgão.