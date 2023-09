Desfile de 7 de Setembro terá 24 pontos de distribuição de água potável

“Nosso cuidado é com o bem-estar do cidadão, que enfrenta um clima seco e de baixa umidade do ar nesta época do ano”, lembra

O público que for prestigiar o desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios poderá contar com uma ampla estrutura para consumo de água potável. A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) vai disponibilizar cerca de 30 mil litros de água para garantir a hidratação de todos. No total, das 7h às 12h, a Esplanada terá 24 pontos de apoio, e outros cinco destinados aos postos de atendimento de saúde, a cargo do Ministério da Defesa.

Unidades móveis com caixas-d’água de 500 litros cada serão dispostas no gramado central da Esplanada dos Ministérios próximo às arquibancadas, para facilitar o acesso aos pontos de distribuição. Um caminhão com caixa contendo 5 mil litros de água estará no trajeto que antecede o evento, no quadrante em frente à Catedral. Um ponto fixo específico com caixa de 500 litros será instalado na Cidade Policial, ao lado do Museu da República, para atender as forças de segurança.

A Caesb destinará ainda cerca de cinco mil copos de água envasada, com 200 ml cada, a militares e civis em serviço durante o evento e também às autoridades, em dois pontos distintos.

Os alunos da rede pública que participarem do desfile serão atendidos por unidades móveis com água potável, tanto na concentração quanto na dispersão. Ao fim do desfile, uma unidade móvel com 5 mil litros de água vai atender todos os participantes.

O presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, ressalta que a companhia sempre atua de maneira a dar atenção especial aos eventos que reúnem um público elevado. “Nosso cuidado é com o bem-estar do cidadão, que enfrenta um clima seco e de baixa umidade do ar nesta época do ano”, lembra.

A Caesb sugere que as pessoas optem pelo uso de garrafas individuais, que, além de armazenarem mais água que um único copo, são boas alternativas de preservação ambiental. Não será permitida, porém, a utilização de garrafas de vidro.

*Com informações da Agência Brasília