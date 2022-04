Time de futebol feminino da PMDF fará doação de sangue

Na sexta-feira, o time de futebol feminino da Polícia Militar do DF, irá promover a campanha de doação de sangue Jogadora Sangue Bom

Na manhã desta sexta-feira, 29, o time de futebol feminino da Polícia Militar do Distrito Federal, irá promover a campanha de doação de sangue Jogadora Sangue Bom.

Ao todo 15 atletas irão ao Hemo Centro de Brasília para realizar a doação.

O objetivo dessa ação é incentivar aa população a dor sangue para contribuir ao banco de sangue da capital.

A Polícia Militar do DF é parceira do Hemo Centro, e com frequência, incentiva as militares a participarem de campanhas realizadas pela instituição.

De janeiro de 2021 até hoje, as forças de segurança do Distrito Federal promoveram 19 campanhas de doação de sangue junto ao Hemocentro de Brasília que resultaram em 276 voluntários

Próximo campeonato

O time feminino irá participar em julho deste ano, do World Police and Fire Games, de que participarão bombeiros e policiais de todo o mundo, na Holanda.