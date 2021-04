Terracap contrata empresa para obras no Noroeste

Serão feitas pavimentação, drenagem e sinalização, além de estacionamento

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) realizou a publicação de uma nova licitação de obras de infraestrutura no Setor Habitacional Noroeste. Agora, a contratação será destinada para a pavimentação, sinalização e drenagem nas vias de acesso e também estacionamentos públicos da SQNW 102, 103 e 104.

O certame está marcado para o próximo dia 29, às 10h, no edifício-sede da Agência. O critério de julgamento é o menor preço. Ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa.

Os serviços consistem em drenagem, sinalização e execução de vias de acesso às Super Quadras 102, Projeção E; 103, Projeção B; e 104, Projeção D/E da região.

As empresas interessadas em participar do concurso já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap (www.terracap.df.gov.br), na seção “Licitações Compras/Serviços”.

Para acessar o documento referente à Licitação Presencial nº 06/2021, basta clicar neste link.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prazo dos trabalhos será de 60 dias corridos, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria Técnica da Agência.

Dúvidas

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222 ou via chat on-line, disponível no portal da autarquia. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

As informações são da Agência Brasília