Termina instalação de luminárias na parte sul do Túnel de Taguatinga

O lado da passagem subterrânea que vai da Avenida Elmo Serejo até a EPTG recebeu 620 refletores munidos de LED

A instalação de projetores no lado sul do Túnel de Taguatinga está finalizada. O sistema de iluminação na pista que começa na Avenida Elmo Serejo e termina nas proximidades da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) terá 620 luminárias. Nessa terça-feira (13), o trabalho de fixação passou a ser feito no lado oposto da passagem, que receberá 626 refletores.

O Túnel de Taguatinga será iluminado por projetores próprios para uso em passagens subterrâneas. “O corpo deles é feito em alumínio e o LED é protegido por um vidro especial, resistente à acidez da poluição”, conta Renato Sales Santos, um dos engenheiros eletricistas que trabalham na construção. Serão usadas lâmpadas de três potências diferentes: 190V, 137V e 145V.

Apesar de todas as luminárias estarem fixadas a cinco metros de altura em relação à pista, a distância entre elas varia de acordo com a posição ocupada no interior da passagem. “O espaçamento é baseado em um estudo luminotécnico que busca o maior conforto visual ao usuário”, informa.

O engenheiro eletricista explica que a entrada do túnel, área conhecida como emboque, exige iluminação mais forte para evitar o ofuscamento da visão do motorista ao entrar no ambiente escurecido da passagem subterrânea. “Nesse ponto, o espaço entre um projetor e outro precisa ser menor”, observa Santos.

Com informações da Agência Brasília