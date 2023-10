Terceiro envolvido em latrocínio de cobrador é localizado dentro do armário

O homem identificado como, Kauã Souza de Oliveira, foi localizado pelos investigadores da 27ª Delegacia de Polícia, na casa de uma irmã

O terceiro envolvido no latrocínio do cobrador, Ariel Santos Marques, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta sexta-feira (06), em Samambaia. O cobrador foi morto durante um assalto, dentro do ônibus, no Riacho Fundo II.



O homem identificado como, Kauã Souza de Oliveira, foi localizado pelos investigadores da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto da Emas), na casa de uma irmã. Durante a ação de busca policial, o suspeito se escondeu dentro do guarda-roupas para não ser encontrado.

Durante a ação de busca policial, o suspeito se escondeu dentro do guarda-roupas para não ser encontrado.

Foto: Reprodução

A PCDF já capturou outros dois suspeitos de envolvimento na morte do cobrador. Um menor, de 17 anos, apreendido na última terça-feira (03), na Cidade Ocidental, e um jovem de 20 anos, identificado como Aílson Cauã de Oliveira, detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Recanto das Emas. Aílson foi apontado como o responsável por atirar no cobrador.



O crime ocorreu na noite de terça-feira (02), e foi registrado por imagens do circuito de segurança do ônibus que fazia o trajeto Santa Maria para Ceilândia. Nas imagens é possível o momento em que os criminosos entraram no coletivo, anunciando o assalto com uma arma de fogo. Eles e ameaçaram passageiros e funcionários e exigiram que o cobrador entregasse todo o dinheiro do caixa.



Um dos criminosos disparou na cabeça do cobrador que estava cochilando no momento em que foi abordado. Pelo menos dez passageiros e o motorista, presenciaram presenciaram o ocorrido. Uma passageira teve o celular roubado. Em seguida, os criminosos ordenaram ao motorista que parasse e abrisse a porta. Ele então fugiram do local.