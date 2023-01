Terça (31) com falta de água em Planaltina, para melhorias na rede

O fornecimento será interrompido nesta terça das 9h às 22h, em função de obras no sistema de abastecimento da região

Vai faltar água em diversos pontos de Planaltina nesta terça-feira (31). Para melhorias no sistema de abastecimento da região administrativa, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) precisará interromper o fornecimento de água das 9h às 22h.

A suspensão vai afetar as seguintes localidades do Setor Leste da cidade: quadras 18 a 26, no Buritis 4; Quadra 5, na Área Especial (Horta Comunitária) e quadras 5 e 6 da Vila Buritis.

A Caesb informa, ainda, que toda unidade deverá contar com caixa d’água correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento. Mais informações pelo número 115.

Com informações da Agência Brasília