Tendas do Samu reforçam atendimento na Torre de TV e no Parque da Cidade

A partir deste domingo (19), os foliões do Carnaval da Paz do DF contam com o apoio das tendas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Torre de TV e no Parque da Cidade. Até terça-feira (21), as instalações funcionarão com foco na manutenção das caixas de luz. As mesmas equipes também serão reforçadas para encaminhar pacientes importantes para unidades da Secretaria de Saúde e manter o atendimento em outras regiões federativas.

Os 13 hospitais e as 13 unidades de pronto atendimento (UPAs) estão com serviço de urgência e emergência em regime de plantão de 24 horas. Na região central, onde há maior concentração de blocos, o Hospital de Base é indicado para casos de politrauma, ortopedia e oftalmologia. Já o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) é referência em situações de alcoolemia, diarreia, desidratação, infecções intestinais e pequenos cortes.

Segunda noite de Carnaval

Das 19h de sábado (18) até as 7h deste domingo (19), as unidades da Secretaria de Saúde registraram 31 atendimentos, entre eles, de vítimas de arma branca, de agressões físicas, agressão sexual, além de casos de abuso de substâncias.

*Com informações da Agência Brasília