Tempo seco no Centro-Oeste marca o início do inverno

Astronomicamente, a nova estação começou às 6h13 de hoje (21), e vai até às 22h04 do dia 22 de setembro, no equinócio da primavera

O tempo já estava mais frio e seco no Distrito Federal, mas oficialmente, o solstício de inverno, que marca o início da estação, só começou nesta terça-feira (21), precisamente às 6h13. Até meados de setembro, os dias serão mais curtos.

O sol e a falta de umidade marcam esse período no Distrito Federal, que se colore com as mais diversas cores de ipê pelas ruas. Não há previsão de chuva para a capital federal.

No restante da região, o oeste do Goiás recebe alerta para os baixos níveis de umidade relativa do ar, de 12% a 21%, tal como no leste de Mato Grosso e sudoeste de Tocantins.

Resto do país

Tal como no Centro-Oeste, o Sudeste também está com o tempo mais seco, e nevoeiros podem marcar o início da manhã em São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão de chuva fica para o litoral do Espírito Santo e litoral norte fluminense.

O Rio Grande do Sul seguirá frio. A junção da forte queda atmosférica com a entrada de ventos quentes gerou nuvens carregadas, que trazem potencial de tempestades severas, também em Santa Catarina. No Paraná, apesar da umidade que pode ocasionar chuvas a qualquer momento, o dia será de sol e calor.

Para grande parte do Norte e Nordeste, o inverno trouxe chuvas, com risco de tempestade entre Salvador e Maceió. Boa Vista, Macapá, Belém e Manaus também estão na rota das chuvas. O tempo fica seco no centro, sul e oeste da Bahia, no sul do Piauí, no centro-sul do Maranhão, Tocantins, no Pará (exceto norte), no sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia,

Alerta para o muito ar seco, com níveis de umidade do ar entre 12% e 21% no oeste de Goiás, leste de Mato Grosso e sudoeste do Tocantins

Atenção para o ar seco com níveis de umidade entre 21 % e 30% no oeste da Bahia, no Vale do São Francisco, Tocantins (exceto sudoeste do estado, toda a região Centro-Oeste (exceto no oeste de Goiás, leste de Mato Grosso, interior de São Paulo e centro-oeste de Minas Gerais