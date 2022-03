Tem dívidas? Aproveite ação especial do Procon

A ação do Procon vai até sexta-feira (18), sempre das 10h às 16h, no Espaço Conexão da Praça Central do Venâncio Shopping

O Procon-DF, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF, promove a partir desta segunda-feira (14) um mutirão de renegociação de dívidas, com condições especiais e facilitadas, com as empresas BRB Card, Vivo, Tim, Oi e Claro.

A ação do Procon vai até sexta-feira (18), sempre das 10h às 16h, no Espaço Conexão da Praça Central do Venâncio Shopping, em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor. O evento é gratuito e não precisa de inscrição ou agendamento.

*Com informações do Procon-DF