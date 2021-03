Tecnologia como motor da educação em tempos de pandemia

Os artefatos agilizam atividades desenvolvidas no dia a dia tanto pelos alunos, como pelos professores

Se algum dia o uso do celular em sala de aula era um problema para os professores, essa dificuldade ficou no passado. Diante da pandemia, todos os processos que envolvem a educação tiveram que se adaptar ao uso das diversas possibilidades que a tecnologia pode oferecer. Plataformas de aulas online, formulários avaliativos, materiais didáticos, tablets e outros recursos tecnológicos estão apoiando professores e alunos e atendendo às peculiaridades da educação remota.

Os artefatos agilizam atividades desenvolvidas no dia a dia tanto pelos alunos, como pelos professores, seja em uma pesquisa didática ou na comunicação entre eles, proporcionando novos caminhos para o ensino e colaborando assim, com o processo de aprendizagem de todos. “Mesmo com a chegada da vacina, ainda vivemos um cenário de incertezas e desta forma, o uso correto das ferramentas de tecnologia aliadas à expertise dos profissionais de educação podem ajudar a diminuir a evasão escolar”, conta Ricardo Basílio, diretor do Objetivo unidade Asa Norte.

A rede Colégio Objetivo DF investe no uso dos recursos tecnológicos e avalia positivamente o desempenho dos alunos. “Tivemos que nos reinventar e por meio dessa modernização, conseguimos atrair a atenção dos nossos alunos, deixando as aulas mais atrativas. Para isso, implementamos jogos e Gifs em nossos exercícios e provas, trazendo mais interação, movimento e nos aproximando mais da linguagem dos estudantes. Colocamos trechos de filmes, vídeos, áudios nas provas de forma que os alunos tenham tudo mais dinâmico”, explica Basílio sobre as mudanças adotadas.

Entre os principais benefícios do uso das novas tecnologias na educação, está o despertar do interesse dos alunos em uma nova forma de pensar, se comunicar, ajudar o próximo, estudar e aprender. Quando o conteúdo é passado de forma atraente, dinâmico, os alunos tendem a ter um maior interesse e buscam novas formas de resolver os problemas apresentados em sala de aula. Entre outros benefícios, a redução de papel, comunicação direta entre outros.