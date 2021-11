TCU abre inscrições para concurso com salário inicial de R$ 22 mil

O processo seletivo oferece 20 vagas para auditor federal de controle externo. O prazo para inscrições se estende até o dia 20 de novembro

Gabriel de Sousa

[email protected]

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu nesta última segunda-feira (1º), as inscrições para um concurso público que disponibiliza 20 vagas para a função de auditor federal de controle externo. O salário inicial é de R$ 21.947,82 e os cadastros poderão ser feitos até o dia 20 de novembro.

Os candidatos terão que realizar o pagamento de uma taxa de R$ 180 para concorrer ao certame. A inscrição deverá ser feita no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no link : https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21.

Das 20 vagas, uma será destinada a uma pessoa com deficiência, enquanto cinco serão oferecidas para aqueles que se autodeclararem negros. As outras 14, serão para a ampla concorrência. Poderão participar do processo seletivo aqueles que possuírem uma formação superior em qualquer área.

A função de auditor de controle externo é a responsável por fiscalizar a gestão de recursos públicos do governo federal brasileiro. Entre as atividades exercidas pelo profissional, está incluída a avaliação da legalidade de gastos e também da boa gestão dos recursos oriundos dos cofres públicos.

Segundo o TCU, o concurso público será dividido em duas etapas. A primeira terá uma prova objetiva de múltipla escolha, que será realizada no dia 13 de março de 2021. Os que forem aprovados, farão uma avaliação discursiva no dia 22 de maio. A segunda etapa consistirá em uma etapa de formação de caráter eliminatório, que será realizado exclusivamente aqui em Brasília, pelo Instituto Sezerdello Corrêa, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul.