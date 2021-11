TCDF realizará homenagem ao Conselheiro Paiva Martins

A sessão, que será transmitida pelo canal do tribunal no Youtube, a partir das 14h, será a última reunião com a presença do conselheiro

Na próxima quarta-feira (24), o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) irá realizar uma sessão especial em homenagem ao Conselheiro José Roberto de Paiva Martins.

A sessão, que será transmitida pelo canal do tribunal no Youtube, a partir das 14h, será a última reunião com a presença do conselheiro.

No dia 1° de dezembro, Paiva Martins irá completar 75 anos e, por isso, terá que se aposentar. O conselheiro tomou posso em 22 de agosto de 2013, em uma vaga destinada à carreira de Auditor (Conselheiro Substituto), da qual ele já fazia parte desde junho de 1991.

São 30 anos de trabalho no TCDF, sendo oito como Conselheiro, em uma trajetória de 51 anos atuando como servidor público.

Em virtude das restrições ainda vigentes por causa da pandemia de Covid-19, a sessão especial contará apenas com a presença dos membros do Plenário do TCDF, além de familiares do Conselheiro Paiva Martins e servidores do seu gabinete. Demais convidados participarão na modalidade virtual.