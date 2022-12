TCDF elege novo presidente para o biênio 2023/2024

A Sessão Ordinária para eleição foi realizada na manhã desta quarta-feira (14), com transmissão pelo YouTube do TCDF

Na manhã desta quarta-feira (14), foi realizada uma Sessão Ordinária no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), presidido por Paulo Tadeu, para eleger novos nomes para a presidência, vice-presidência, corregedoria, e também para o conselheiro-ouvidor e regente da escola de contas públicas do órgão fiscalizador.

Os novos mandatos serão válidos entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2024.

O Dr. Michel é delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, formado em Direito e pós-graduado em Segurança Pública, Direito Processual Penal e Direito Público, e foi conselheiro do TCDF no biênio 2016/2017. Agora, com unanimidade, assume a presidência da casa.

Para a vice-presidência o nome escolhido foi o do conselheiro André Clemente, que passou por polêmicas nesse final de ano. Ele foi escolhido por Ibaneis como conselheiro do TCDF, mas a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Tribunal de Contas do Brasil (Audicon) questionou a escolha, afirmando que o cargo deveria ser ocupado por um auditor de carreira do TCDF escolhido dentre a lista tríplice elaborada pelo Tribunal. A indicação do governador foi autorizada pela Câmara Legislativa.

No dia 17 de novembro, o desembargador Alfeu Machado, do TJDFT, assinou a decisão que manteve a nomeação e a posse de André Clemente como conselheiro. Agora, também com unanimidade, foi escolhido como vice-presidente.

Para o cargo de corregedor, com 100% dos votos, Manoel de Andrade foi o eleito. Ele seguirá no cargo que ocupa desde que foi eleito no dia 16 de junho de 2021.

Paulo Tadeu, atual presidente da casa, foi escolhido para ser o conselheiro-ouvidor. Ele presidiu a casa durante todo o biênio, e agora seguirá atuando, mas em outro cargo.

E para finalizar a votação, com seis votos recebidos, Renato Rainha, que já foi presidente do TCDF, foi escolhido para ocupar o cargo de regente da escola de contas públicas do órgão fiscalizador. Ele já estava na casa como conselheiro.