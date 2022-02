Taxa de leitos de UTI para covid-19 próximo dos 100% de ocupação

A lista de espera na rede pública de saúde tem 41 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19

Na manhã desta segunda-feira (7), a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos internados com a covid-19 atingiu 98,86%.

A ocupação total de UTIs da rede pública do Distrito Federal é de 91,18%. As informações são do sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 8h25.

São 93 leitos ocupados e somente um vago para pacientes adultos com sintomas graves da covid. Outros 15 leitos estão bloqueados ou aguardando liberação. O leito de UTI Covid-19 livre está no Hospital Daher do Lago Sul. Além desse, quatro pediátricos no Hospital da Criança de Brasília (HCB), quatro neonatais no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) estão vagos

Diferente dos leitos públicos a rede privada está com sua taxa de ocupação em 81,38%. São 120 leitos de UTI Covid-19 preenchidos, 28 disponíveis e um bloqueado.