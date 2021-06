Tarde desta terça (8) será quente e seca

A umidade relativa do ar vai variar em torno de 95% a 25%

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta terça-feira (8) será bastante seca e quente no período da tarde. A umidade relativa do ar vai variar em torno de 95% a 25%.

A temperatura máxima pode chegar a 29°C. Nesta madrugada, a temperatura mínima registrada foi de 12°C. No céu terá algumas nuvens, porém, não chove, de acordo com o Inmet.