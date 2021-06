Flanelinhas são presos acusados de roubo na Asa Sul

A PCDF pede a divulgação das fotografias dos presos. O objetivo é que outras vítimas possam reconhecê-los e, assim, auxiliar na elucidação das ocorrências policiais registradas

Na tarde de segunda-feira (7), a Polícia Civil do DF prendeu em flagrante dois flanelinhas, de 25 e 47 anos, acusados de roubo circunstanciado contra duas vítimas.

De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia, o roubo foi praticado no final da noite do último domingo (6), na 306 Sul de Brasília. Dois funcionários saiam de um hipermercado quando foram abordados e agredidos com chutes e socos pelos flanelinhas, que subtraíram os pertences das vítimas.

Logo após as agressões, os envolvidos fugiram do local de posse das mochilas das vítimas, que ainda foram derrubadas no chão durante o assalto.

Os dois autores foram localizados e presos com parte dos objetos subtraídos, os quais foram restituídos às vítimas. Os autuados já possuem diversos antecedentes criminais por crimes patrimoniais, uso de drogas, dentre outros.

Eles foram submetidos aos procedimentos legais e recolhidos à carceragem da PCDF, onde permanecem à disposição da Justiça.

A PCDF pede a divulgação das fotografias dos presos. O objetivo é que outras vítimas possam reconhecê-los e, assim, auxiliar na elucidação das ocorrências policiais registradas.

Foto: divulgação/PCDF

Foto: divulgação/PCDF

Com informações da PCDF