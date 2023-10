Tarado é apreendido após se masturbar na frente de duas mulheres em parada de ônibus em Brazlândia

O comportamento do indivíduo levou as vítimas a reagirem, ameaçando-o com uma pedra

Policiais militares do Distrito Federal (PMDF) prenderam em flagrante um homem de 42 anos após ele se masturbar na frente de duas mulheres, neste sábado (21) à tarde, em uma parada de ônibus em Brazlândia.

O comportamento do indivíduo levou as vítimas a reagirem, ameaçando-o com uma pedra. No entanto, o homem conseguiu fugir do local. As mulheres chamaram a PMDF, fornecendo detalhes precisos sobre as características físicas do agressor e sua vestimenta.

A polícia localizou o suspeito no terminal rodoviário do setor Veredas, em Brazlândia. Após uma série de questionamentos, os policiais confirmaram a identidade do homem e o conduziram de volta às vítimas, que prontamente o reconheceram como o autor do crime.

Durante o interrogatório, o acusado negou veementemente ter se envolvido no ato indecente na presença das duas mulheres. No entanto, diante das evidências e do reconhecimento por parte das vítimas, ele foi levado para a 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia.