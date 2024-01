TAF: Especialista dá dicas de como se preparar para as provas de esforço físico

Acompanhamento profissional e atenção à sinais do corpo são peças aliadas dos candidatos

Essa semana, uma jovem aprovada no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) teve um mal súbito durante o Teste de Aptidão Física (TAF) para o ingresso na corporação e faleceu. Diante da repercussão do caso, muitas foram as dúvidas que surgiram sobre o processo de preparação adequado para os concurseiros que pretendem passar por essas avaliações. Nesta fase, exames e acompanhamento profissional são essenciais, pontua especialista.

A vítima Gabriela Rosa Gontijo, foi submetida à avaliação no último domingo (28/1), quando passou mal e desmaiou. Ela foi levada ao hospital, mas faleceu na segunda-feira (29). Gabriela chegou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Daher, localizado no Lago Sul, em estado gravíssimo, mas não resistiu.

Segundo o mestre em Educação Física e bacharel em Ciências Biológicas, Daniel McManus Pimentel, antes do ingresso em qualquer programa de treinamento físico, é importante consultar-se com um médico, em especial um cardiologista, expressando sua necessidade de realizar o TAF “para que o especialista, então, realize os exames para atestar que você está fisicamente apto a praticar certas atividades de maneira segura”, pontua o profissional formado pela Universidade de Brasília (UnB). A suspeita é de que Gabriela Rosa tenha sofrido rabdomiólise, uma ruptura do tecido muscular esquelético, mas não há informações oficiais divulgadas pelo hospital.

Em nota, o Instituto AOCP, banca examinadora responsável por aplicar o TAF, lamentou o ocorrido e destacou que, conforme regra exposta no edital de abertura, para a realização dos testes físicos do concurso da PMDF, todos os candidatos foram obrigados a apresentar um atestado médico que comprovasse aptidão para realizar esforços contidos nos testes físicos previstos no edital regulamentador do certame. “A candidata Gabriela apresentou o atestado de aptidão física assinado por um médico cardiologista de Samambaia Norte (DF), que a declarou apta para esta fase da seleção”, salienta a empresa.

O instituto esclareceu também que a aplicação dos testes físicos observou as disposições contidas na Lei nº 4.949/ 2012, e que durante o período em que os candidatos aguardaram a realização das provas, eles puderam utilizar os bebedouros do local, bem como não havia qualquer restrição quanto à possibilidade de alimentação. “O local de realização da etapa respeitou todas as regras, estava em ordem com todos os equipamentos utilizados nos testes e ainda teve sua estrutura elogiada por outros candidatos”, garantem.

A candidata realizou os testes físicos no domingo, dia 28/01/2024, iniciando o teste de corrida às 16:40h, em Taguatinga (DF). Antes do término da prova, a candidata teve um mal súbito e foi imediatamente atendida pela equipe médica que acompanhava a etapa, que realizou o devido atendimento de emergência e a transportou totalmente assistida até uma unidade de atendimento de saúde, onde foi devidamente hospitalizada, com a liberação da equipe.

Recomendações de especialista

Aos que pretendem realizar o TAF futuramente, Daniel McManus explica que, para realizar este tipo de prova, a preparação deve começar meses antes da data marcada para o exame. “Conhecer a condição atual do participante e o que será exigido dele no teste de aptidão deve ser sempre o primeiro passo para a elaboração de um plano de treinamento individualizado e o tempo necessário para sua realização dependerá desses fatores”, adianta o especialista. “De maneira geral, recomenda-se que o participante inicie o seu preparo pelo menos 6 meses antes da data da prova. Durante esse período as diferentes capacidades físicas que serão abordadas no TAF como resistência cardiovascular e força neuromuscular devem ser praticadas de acordo com sua necessidade de desenvolvimento, de maneira específica à tarefa que será testada e gradual para prevenir lesões e permitir que o corpo se adapte ao aumento das demandas físicas”, continuou o profissional.

Como enfatiza Daniel, a presença de um educador físico nesse período é essencial. “Ele deverá realizar uma anamnese e avaliação física com intuito de aferir as características e aptidões físicas do indivíduo como capacidade cardiorrespiratória, força e resistência neuromuscular e até mesmo flexibilidade, assim como possíveis limitações de saúde que podem apresentar algum risco ao participante”, explica.

Para realizar a prova, o preparo deve começar no dia anterior, “interrompendo qualquer atividade extenuante e cuidando de si para garantir um desempenho ótimo e evitar qualquer desconforto ou imprevisto”, destaca. “O sono é importante para todo o processo de treinamento, mas em especial na véspera para garantir que seu corpo esteja descansado e sua mente atenta. Certifique-se também de se hidratar bem no dia anterior à prova e evite ingerir grandes quantidades de líquidos imediatamente antes do teste”, recomenda o profissional. Algumas horas antes também é indicado que se consuma uma refeição leve e equilibrada, evitando alimentos ricos em gordura ou fibras.

Se vestir de maneira confortável e chegar ao local da prova com antecedência para evitar estresse e se familiarizar com as regras e procedimentos, também é importante para evitar surpresas. “Por último e não menos importante, escute seu corpo: ao sentir tontura, náusea ou qualquer desconforto incomum, informe imediatamente os responsáveis pela prova”, acrescentou Daniel.

Mas os cuidados não param por aí. O especialista também traz algumas recomendações pós prova. “É essencial adotar práticas que promovam a recuperação adequada. Continue a se hidratar para repor os fluidos perdidos durante a atividade física, consuma uma refeição equilibrada contendo proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis para auxiliar a restauração muscular”, elucida. “O repouso é fundamental para que essa recuperação seja mais rápida, portanto lembre-se de garantir uma boa noite de sono e evitar atividades intensas nos dias seguintes ao teste. Dito isso, esteja atento a qualquer sinal de lesão ou desconforto persistente e procure orientação de um profissional de saúde”, finalizou Daniel.

Uma análise minuciosa e cuidadosa deve, sempre, ser feita ao longo dos meses de preparação para o grande dia, haja vista que o corpo humano, muitas vezes, age de maneira silenciosa. “Identificar precocemente sinais que possam indicar problemas ajuda a prevenir lesões e garantir que a preparação física seja segura e eficaz”, enfatiza o profissional de Educação Física. Como ele comenta, monitorar os sinais vitais ao longo do processo é uma ferramenta valiosa para esse fim. Também é necessário estar atento a sinais como dores persistentes, fadiga excessiva, alteração do sono e apetite, irritabilidade, perda de desempenho e alterações no padrão de movimento. “Se observar qualquer um desses sinais é recomendado procurar um profissional de educação física para reavaliar o treinamento e considerar ajustes na intensidade, volume e frequência e, se necessário, orientação de um médico para garantir a preservação da saúde”, orienta.

Adriana Coutinho, profissional de Educação Física da Bodytech Brasília, comenta que um dos maiores erros é o candidato deixar para se preparar apenas após a notificação de aprovação intelectual. “O tempo médio entre a notificação da aprovação intelectual e o TAF é de 3 a 6 semanas. Esse tempo é muito curto para uma preparação ideal”, ressalta. “Sabemos que um tempo razoável de um treinamento físico para concurso é de 12 semanas com a finalidade do desenvolvimento das capacidades físicas do aluno”, desenvolve Adriana.

O Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso PMDF tem caráter eliminatório. O TAF tem os seguintes exercícios:

Teste de Barra Fixa

Flexão Abdominal,

Corrida de 12 (doze) minutos

Natação (executados nessa ordem).

“O TAF é realizado em dois dias. No primeiro dia, é realizados os testes de barra fixa, flexão abdominal e corrida; no segundo dia, será o teste de natação”, esclarece Adriana. Os parâmetros para aprovação, segundo a profissional, são os seguintes:

Teste dinâmico em barra fixa (masculino)

Mínimo de 6 repetições.

Teste dinâmico em barra fixa (feminino)

Mínimo de 15 segundos de suspensão.

Teste de flexão abdominal – Tipo Remador (ambos os sexos)

Mínimo de 35 repetições para homens;

Mínimo de 28 repetições para mulheres.

Teste de corrida de 12 minutos (ambos os sexos)

Mínimo de 2.400 metros percorridos em 12 minutos para homens;

Mínimo de 2.200 m percorridos em 12 minutos para mulheres.

Teste de natação (ambos os sexos)

Mínimo de 50 metros percorridos em até 1 minuto, para homens;

Mínimo de 50 metros percorridos em até 1 minuto e 10 segundos, para mulheres.

Conforme consta no edital do concurso PMDF, não há segunda chamada para a realização do TAF e, por isso, o candidato que não compareceu ao local e no horário indicado, foi eliminado do certame. Quem não conseguiu completar os exercícios no tempo estipulado também perdeu a chance de conquistar uma vaga na corporação.

PMDF se solidariza com o caso

Em nota, a Polícia Militar disse que “lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e amigos da candidata que buscava ingressar na Corporação”.

“Com relação ao Teste de Aptidão Física (TAF), cabe esclarecer que todos os aspectos que envolvam a aplicação das provas são de responsabilidade da banca examinadora. Não houve nenhuma participação da Polícia Militar do Distrito Federal durante os dois dias do TAF. Portanto, pedimos que encaminhe os questionamentos sobre o ocorrido à Banca Organizadora do Concurso Público.”