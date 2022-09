Taça das Favelas Brasília 2022 chega aos confrontos semifinais neste sábado (1º)

O penúltimo fim de semana do torneio a nível local vai movimentar o campo sintético da QE 38 do Guará 2 a partir das 8h

A Taça das Favelas Brasília 2022 está nas últimas etapas, com os confrontos da semifinal já neste sábado (1º), um dia antes das eleições. Os jogos começam às 8h com as duas partidas da categoria feminina: Ceilândia Norte x Ceilândia Sul e São Sebastião x Vila DVO. Em seguida, é a vez dos confrontos da categoria masculina, com Águas Lindas x Riacho Fundo 1 e Guará x Varjão.

Idealizado pela Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF), o campeonato de futebol está na 5ª edição e é voltado para jovens talentos que moram na periferia do Distrito Federal e entorno. Os jogos de semifinal serão realizados no campo sintético da quadra 38 do Guará 2, onde vem ocorrendo desde os confrontos da 1ª fase, que começaram em 4 de setembro.

Neste ano, a Taça começou com 46 times em Brasília, sendo 32 masculinos e 16 femininos. Os jogos da 1ª fase tiveram sistema de ida e volta, ou seja, dois times se enfrentaram duas vezes para definir os confrontos das oitavas de final, realizados no último sábado (24/09). Os times femininos, devido à menor quantidade, foram direto para as quartas de final no domingo (25/09), mesmo dia em que as quartas de final masculinas ocorreram.

A final local do torneio está marcada para o dia 8 de outubro, com transmissão ao vivo pela TV Globo Brasília a partir das 14h. Já a final da competição a nível nacional, que será disputada entre a Taça brasiliense e as demais 17 cidades que estão realizando o campeonato, está marcada para 19 de novembro, também com transmissão ao vivo pela Globo.

Taça das Favelas Brasília 2022

A Taça das Favelas começou no Rio de Janeiro, há 10 anos, e já existe em 18 estados atualmente, cada um com seu formato. Alguns estados contam somente com times masculinos, enquanto outros também incluem times femininos. Considerado o maior campeonato de futebol de favelas do mundo, o projeto busca incentivar a prática esportiva nas comunidades periféricas e trazer oportunidade para jovens atletas.

Foto: Cláudio Reis

No Distrito Federal, o torneio existe desde 2016, quando teve o nome de Taça das Quebradas, com idealização da Central Única das Favelas do Distrito Federal (Cufa-DF). Em 2017, passou a se chamar Taça das Favelas. A terceira edição foi realizada em 2019 e a quarta e última, em 2021, com o prêmio da categoria masculina para o time de Samambaia Sul e o da feminina para Ceilândia Norte. Na edição 2022, a realização do campeonato é do Projeto SA, em parceria Cufa-DF e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF, que fomenta a iniciativa.

Cronograma:

03/09 – sábado – Congresso técnico

04/09 – domingo – Abertura e início dos jogos da 1ª fase

10/09 – sábado – Jogos da 1ª fase

11/09 – domingo – Jogos da 1ª fase

17/09 – sábado – Jogos da 1ª fase

18/09 – domingo – Jogos da 1ª fase

24/09 – sábado – Oitavas de final da categoria masculina

25/09 – domingo – Quartas de final das categorias masculina e feminina

01/10 – sábado – Semifinal masculina e feminina

08/10 – sábado – Final masculina e feminina DF

19/11 – sábado – Final nacional