Suspensão parcial de atividades resulta em cancelamento de audiências criminais

Nesta quinta-feira (31), a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal foi comunicada sobre a suspensão parcial das atividades da polícia penal. O sindicato convocou para assembleia extraordinária.

A medida resultou no cancelamento de visitas sociais agendadas e das audiências criminais designadas para o dia de hoje.

Ainda se avalia repercussão nos atendimentos por advogados.

Até o final do expediente de hoje, a VEP/DF tornará pública decisão acerca da reposição das visitas.

