Suspeito de tráfico tenta fugir com filho de 4 anos no carro e acaba batendo em caminhão

Perseguição ocorreu em Samambaia, na tarde de sábado (13). Viatura também se envolveu em acidente. Ninguém se feriu.

Uma perseguição policial terminou em colisão na tarde de sábado (13), na QR 215 de Samambaia. Um homem suspeito de tráfico de drogas tentou fugir da Polícia Militar (PMDF) em um Hyundai HB 20 de cor branca, mas bateu na traseira de um caminhão. Segundo a PMDF, o indivíduo estava com o filho de 4 anos no carro no momento da fuga.

Segundo a PMDF, o condutor do HB 20 estaria realizando tráfico de drogas entre as regiões de Guará e Samambaia. Em determinado momento, o veículo estacionou em uma loja da 302 de Samambaia Sul, e os PMs foram capturá-lo.

Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir, dando início à perseguição. O condutor do HB 20 bateu na traseira de um caminhão na QR 215. Uma das viaturas acabou colidindo contra um poste. Ninguém se feriu.

No carro, havia 66 comprimidos de ecstasy, cerca de 12kg de maconha (11 tabletes inteiros + dois picotados + várias porções), duas porções de haxixe e R$ 13.321,00 em dinheiro.

O suspeito foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). O filho do traficante foi resgatado e entregue à mãe após o ocorrido.