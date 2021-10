Suspeito de tentativa de homicídio no SIG é preso

O homem ferido foi levado ao Hospital de Base e recebeu cerca de 70 pontos

Um homem de 31 anos suspeito de cometer tentativa de homicídio em um bar no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), na madrugada do último sábado (23), foi preso no domingo (24) pela Polícia Civil (PCDF).

Segundo a 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), que cuida do caso, houve uma briga entre o irmão do suspeito e outro homem. O autor, então, pegou uma garrafa e agrediu a vítima na cabeça, no rosto e nas costas. O homem ferido foi levado ao Hospital de Base e recebeu cerca de 70 pontos.

O suspeito foi encontrado em casa, na Granja do Torto, e levado à carceragem da PCDF. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, sujeito a uma pena de 20 anos de prisão.