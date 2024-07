João Cardoso participará de evento de jogos eletrônicos na Arábia Saudita

O deputado distrital João Cardoso (Avante) participará, entre os dias 22 e 29 de julho, do Esports World Cup 2024, em Rhiad, na Arábia Saudita. Presidente da Frente Parlamentar de Jogos Eletrônicos e Esportes Eletrônicos, ele foi autorizado pela Câmara Legislativa a comparecer a um dos maiores eventos do mundo no segmento.

O evento oficial, que contará com torneios de diversos jogos eletrônicos, entre eles Counter-Striker, League of Legends, Fortnite, entre outros, tem início nesta terça-feira (2/7) e vai até 25 de agosto. A expectativa é que esta edição seja a maior já realiza.

Segundo o Diário Oficial da Câmara Legislativa (DCL), a viagem de João Cardoso será sem ônus para a Casa e sem prejuízo para seus vencimentos. O evento, contará com feira de negócios e de divulgação de modelos de negócios.