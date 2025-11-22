Feirão do Trabalhador terá vagas de emprego e oportunidades para quem empreende ou busca capacitação profissional

Brasília receberá, entre os dias 24 e 28 deste mês, o Feirão do Trabalhador. Serão cinco dias de programação gratuita, especialmente voltada a quem procura emprego, para quem já empreende ou deseja empreender e para pessoas que buscam formas de desenvolver suas habilidades profissionais e estabelecer contatos de trabalho.

O Feirão ocorrerá na área central de Brasília, ao lado da Biblioteca Nacional e próximo à Rodoviária do Plano Piloto, e oferecerá serviços como mentoria profissional, produção de currículos e atendimento jurídico e contábil.

O espaço contará ainda com estandes de empresas e startups com divulgação de vagas de emprego e oportunidades de negócios, exposição de produtos e serviços de empreendedores locais, além de área de networking para conexões profissionais.

A programação do Feirão do Trabalhador também terá palestras ministradas por especialistas de diferentes áreas de conhecimento, pertinentes para quem deseja se profissionalizar. Programas como RenovaDF, QualificaDF, PreparaçãoDF e Fábrica Social estarão presentes no evento, que contará com diversas oficinas para capacitação profissional.

Os visitantes poderão ainda receber brindes, como acesso a cursos gratuitos e materiais de estudo sobre empreendedorismo e mercado de trabalho, e desfrutar de atrações culturais ao longo dos dias de evento.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), em parceria com o Instituto de Capacitação, Desenvolvimento e Inovação (ICDI). “O Feirão do Trabalhador demonstra o compromisso do Governo do Distrito Federal em ampliar oportunidades, fortalecer a economia local e aproximar a população das políticas públicas que realmente fazem diferença”, afirma o titular da pasta, Thales Mendes.

O gestor adianta algumas das oportunidades que a secretaria preparou para os visitantes do feirão: “Nesta edição, serão ofertadas mais de 4 mil vagas de emprego, e nossa expectativa é a melhor possível. Além disso, o evento reúne todos os serviços da Sedet, incluindo acesso aos programas da secretaria e linhas de crédito para empreendedores, reforçando nosso esforço para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do DF e a geração de emprego e renda”.

Feirão do Trabalhador

· Data: de 24 a 28 deste mês

· Horário: das 8h às 20h

· Local: ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília

· Mais informações: rede social do ICDI.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF)