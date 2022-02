Suspeito de abusar de menina de 14 anos no Paranoá foi preso pela Polícia

O homem abordou a menina a caminho da escola e a obrigou a se dirigir até uma obra abandonada onde teria estuprado a jovem

Tereza Neuberger

O principal suspeito de estuprar uma jovem de 14 anos a caminho da escola na manhã desta quinta-feira (17), foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) logo no início da noite desta sexta-feira (18).

Ao sair para ir a escola na manhã desta quinta-feira (17) a jovem mal poderia imaginar que seria vítima de tamanha violência. Por volta das 7h30, enquanto ia em direção a escola, a menina foi abordada pelo criminoso que a coagiu a seguir até uma obra abandonada nos fundos do Shopping Popular, no Paranoá, local onde o criminoso estuprou a jovem.

A ação do criminoso foi registrada por imagens de câmeras de segurança no local onde a jovem foi abordada. Nas imagens é possível ver que antes mesmo da abordagem a menina já parecia desconfiada, e olhava para trás enquanto seguia para a escola. É possível ver também o momento em que o homem se aproxima da menina de 14 anos, e coloca as mãos sobre os ombros deles, ele a ameaça com uma suposta arma de fogo.

Após a violência sofrida a jovem registrou boletim de ocorrência na 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, onde foi atendida e encaminhada para receber suporte psicológico e médico. No mesmo dia a polícia iniciou as buscas através da divulgação das imagens do suspeito, que neste momento já se encontra na carceragem da 6ª DP.

Vídeo: Divulgação/PCDF