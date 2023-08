Super-homem faz a alegria das crianças no Hospital Materno-Infantil de Brasília

É um pássaro, é um avião? Não, é o brasiliense Leonardo Muylaert, que se veste de super-homem e atua como voluntário para animar os pacientes

Heitor Vinicius, de 6 anos, internado com influenza no Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib), recebeu um visitante especial nesta sexta-feira (25), o super-homem. A criança recebeu sorrindo um adesivo de S para colar no peito, com olhos brilhando. A ação realizada pela equipe de terapia ocupacional no Hmib foi um sucesso entre os pacientes e funcionários. A coordenadora do setor, Monica Lemos, afirma que essas atividades diminuem o estresse e levam leveza para a unidade hospitalar. “Chamamos o super-homem para visitar a área dos prematuros, pois esses bebês são super-heróis para a gente. Também pensamos na saúde emocional dessas famílias que, às vezes, ficam muito tempo internadas”, explica.

A profissional acrescenta que é importante desenvolver atividades lúdicas para as crianças, que estão longe do seu convívio familiar, educacional e de seus amiguinhos. “Queremos que elas associem ao tratamento convencional, medicamentoso, momentos de descontração e humanizados”, destaca.

De capa vermelha e cueca por cima da calça, o cosplay do herói, se chama Leonardo Muylaert na vida real. Advogado, o brasiliense de 35 anos, atrai atenção pela semelhança com o ator Christopher Reeve, intérprete do herói, no filme veiculado nos anos 70. Há cinco meses, ele se dedica – de forma voluntária – a visitar hospitais, escolas e casas de repouso. “Esse trabalho traz alegria para mim. Na maioria das visitas recebo feedbacks do tipo: “Nossa, como você melhorou o dia!, meu filho agora quer ser herói! O heroísmo muitas vezes não é superpoder, mas levar um sorriso e uma mensagem positiva”, avalia ele, que, nas últimas semanas, também foi recebido no Hospital da Criança de Brasília (HCB).

Leonardo aproveitou a ocasião para visitar o pediatra que cuidou dele assim que nasceu, o médico Paulo Roberto Margotto.”Fui pediatra dele no dia 12 de novembro, em 1987, faz 35 anos. Eu fico muito feliz em ver cada um deles bem saudável. Sempre falo que cada bebê que eu ajudo pode ser um presidente ou governador. Ele, no caso, virou herói”, brinca o especialista, surpreso pela visita.

Maysa Brito, 24 anos, recebeu, emocionada, o voluntário na UTI [Unidade de Terapia Intensiva] neonatal. A mãe teve seu primeiro filho há 13 dias, o pequeno Noah Brito que apresentou um quadro de epilepsia nas primeiras horas de vida. “Traz um pouco de leveza para um momento tão difícil. É muito bom quebrar um pouco essa rotina hospitalar”, conta, ao receber uma capinha de super-herói para o recém-nascido.

Passageiro surpresa

Geane Silva Brito estava viajando da Bahia até o Mato Grosso quando sua bolsa estourou na altura da cidade de Formosa (GO), no entorno do Distrito Federal. Preocupado, o motorista de ônibus deixou a mãe no Hmib. A pequena Elizabeth Silva nasceu há quatro dias, prematura, com apenas sete meses, e apresentou dois dedinhos do pé esquerdo grudados, condição conhecida como sindactilia.

Betinha, como é carinhosamente chamada pela família, aguarda o tratamento e ganhou a capa vermelha de super-heroína nesta manhã. A mãe, emocionada, só conseguiu agradecer a visita e avaliou como um sinal de esperança. “Ela é forte. Eu tive muita sorte em ser atendida em um hospital tão bom, com especialistas que vão realmente ajudar minha filha. A equipe me deu toda segurança e apoio durante esse processo. Creio que ela vai melhorar logo”, elogia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Referência Internacional

Inaugurado em 1966, o Hmib conta com serviços de neonatologia, UTI neonatal, serviço multidisciplinar de medicina fetal, Banco de Leite Humano e Centro de Reprodução Humana, que disponibiliza, inclusive, técnicas de reprodução assistida.

Além disso, a unidade hospitalar é referência no atendimento cirúrgico pediátrico, tanto ambulatorial como de urgência, e em cirurgia pediátrica neonatal. Também se destaca no atendimento da prematuridade extrema, malformação neonatal, cardiopatia neonatal e recém-nascidos com necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

O centro médico ainda possui programas de residência médica para especialização nas áreas de pediatria, alergia e imunologia pediátrica, infectologia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, neonatologia, cirurgia pediátrica, obstetrícia e ginecologia, medicina fetal e reprodução humana, assim como residência de enfermagem nas especialidades de neonatologia, obstetrícia e pediatria.