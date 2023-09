Sucatas e motocicletas serão leiloadas nesta quarta (27)

Na quarta, serão leiloadas as motocicletas e as sucatas. Os demais veículos aptos a circular serão leiloados na quinta

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar, nestas quarta (27) e quinta-feiras (28), o Leilão 5/2023 de veículos recolhidos em operações de fiscalização. Na quarta, serão leiloadas as motocicletas e as sucatas. Os demais veículos aptos a circular serão leiloados na quinta.

Para participar, os interessados precisam se cadastrar no site da Flex Leilões, onde também podem consultar o catálogo dos lotes à venda e efetuar seus lances. Vale lembrar que os veículos classificados como sucatas são destinados apenas às empresas do ramo de peças usadas, devidamente cadastradas junto ao órgão de trânsito. Já os veículos aptos a circular podem ser adquiridos por qualquer cidadão. Há veículos com lances mínimos entre R$ 400 e R$ 19 mil.

CTB

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o veículo removido a qualquer título e não reclamado pelo proprietário dentro do prazo de 60 dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão. O valor arrecadado é utilizado para quitação dos débitos do veículo e o restante, se houver, é devolvido ao proprietário anterior.

Evite golpes

O edital com as regras do leilão e o catálogo com os veículos a serem leiloados estão disponíveis em um dos endereços: site do Detran-DF ou site do leiloeiro oficial.

*Com informações da Agência Brasília