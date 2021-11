Subestação Ceilândia Norte recebe tecnologia de prevenção a desligamentos

Investimento da Neoenergia Brasília melhora o desempenho e traz mais confiabilidade à subestação, beneficiando mais de 265 mil pessoas que vivem e trabalham na região

A Neoenergia Brasília concluiu uma obra na Subestação Ceilândia Norte, investindo mais de R$ 1 milhão em 16 novos equipamentos de proteção automatizados nas redes de distribuição da subestação, que melhoram o desempenho operacional e asseguram a continuidade do fornecimento de energia.

Serão beneficiando mais de 265 mil pessoas que residem e trabalham na região. De acordo com a empresa, em caso de um defeito em algum circuito, a tecnologia permite que a subestação permaneça em operação, reduzindo o impacto da ocorrência. O sistema é supervisionado em tempo real pelo Centro de Operações Integradas (COI), que pode realizar manobras remotamente, restabelecendo o fornecimento de áreas sem a necessidade do deslocamento de equipes.

”Essa ação de modernização tem foco direto na qualidade do fornecimento de energia e, sobretudo, na satisfação dos nossos clientes. A tecnologia que a Subestação Ceilândia Norte está recebendo será ampliada gradativamente para outras unidades. Estamos trabalhando diariamente para que cada vez mais consumidores do Distrito Federal tenham uma energia contínua e confiável”, comenta o diretor-superintendente Técnico da Neoeaonergia Brasília, Antonio Carlos Queiroz. “Uma série de ações já executadas na cidade já trazem uma melhoria de 10% dos índices de continuidade da Região Administrativa e, com essa entrega, confiamos que a melhoria será ainda maior” conclui.

O investimento faz parte do plano de modernização da infraestrutura elétrica do Distrito Federal, prometido no início da operação. “Até o momento, já investimos mais de R$ 130 milhões no Distrito Federal. Esses investimentos reforçam o compromisso da Neoenergia Brasília com o bem-estar da população, deixando o sistema elétrico da região mais preparado para atender as necessidades da comunidade”, afirma o diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian.