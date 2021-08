Sua Vida Vale Muito realiza quase mil atendimentos na Fercal nesta sexta (20)

O evento é realizado pela Sejus com o apoio de outros órgãos públicos, sociedade civil e voluntários

O primeiro dia do Programa Sua Vida Vale Muito na Fercal foi concluído, nesta sexta-feira (20), com a realização de quase 1.000 atendimentos gratuitos para a população. A ação itinerante levou até a cidade profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas; serviços do Na Hora; o ônibus da Polícia Civil para a emissão da 1ª e 2ª via do RG; corte de cabelo; assistentes sociais, entre outros serviços.

“O programa continua neste sábado das 9h às 17h, para atender os moradores que não têm tempo de buscar esses serviços durante a semana. O nosso objetivo é cuidar de quem precisa de nós, levando a essas pessoas cidadania e saúde”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O evento é realizado pela Sejus com o apoio de outros órgãos públicos, sociedade civil e voluntários. Entre os parceiros estão a Secretaria de Saúde, a Polícia Civil, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), a Federação das Indústrias do DF (Sistema Fibra), o laboratório Sabin, entre outros. A edição da Fercal também reuniu 38 voluntários cadastrados no portal do Voluntariado em Ação, coordenado pela Sejus, como o acupunturista Roberto Kennedy.

“Esta é a quinta ação da Sejus que participo e estou aqui porque é uma ação para ajudar os moradores. O meu melhor pagamento é sentir que estou fazendo o bem”, disse Kennedy. Inscrito há um ano no Voluntariado em Ação, o acupunturista já deixou confirmada a presença em próximas ações. “Se é coisa boa e para ajudar, é só me chamar que estou dentro”, completou o voluntário.

A dona de casa Marinete Santos, uma das moradoras atendidas, conta como foi a experiência. “Nunca tinha feito acupuntura na vida. Como ouvi dizer que ajuda a melhorar as dores na lombar e o atendimento é de graça, resolvi experimentar. E foi nota 10!”, comemora.

Já a trabalhadora rural Lindalva Reis aproveitou a passagem do Sua Vida Vale Muito pela cidade para conferir como está a saúde dos olhos. “Eu vim atrás da consulta de vista. Isso aqui é maravilhoso porque ajuda muitas pessoas que não têm chances de conseguir esses atendimentos lá fora”, ressalta. Ela foi atendida pela equipe do Vista Hospital da Catarata, outro parceiro desta iniciativa, responsável por oferecer aferição de pressão ocular e prevenção ao glaucoma.

Criado em 2020, o programa Sua Vida Vale Muito já realizou mais de 10 mil atendimentos em ações itinerantes, realizadas em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, como Itapoã, Recanto das Emas, Ceilândia, Estrutural, Sobradinho II, São Sebastião, Samambaia, Santa Maria e Rodoviária do Plano Piloto.

De olho na programação

Data: Sábado (21)

Horário: das 9h às 17h

Local: Administração Regional da Fercal

Endereço: DF 150, km 12, Rua 02, lote 60, loja 04/06 – Bairro Engenho Velho – Fercal/DF

Serviços

Médico

Enfermeiro

Aferição de sinais vitais

Fisioterapia geral e pós-Covid

Massoterapia

Acupuntura

Nutricionista

Psicólogo

Assistente social

Assistência Jurídica a vítimas de violência

Emissão da 1ª e 2ª via de carteira de identidade

Agendamento para emissão de carteira de identidade

Na Hora – Autoatendimento