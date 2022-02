Somente cinco leitos de UTI covid vagos nesta terça-feira (15)

De acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h25, o total de ocupação voltada a adultos é de 97,78%

Na manhã desta terça-feira (15), foi contabilizado somente cinco unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos internados com a covid-19. De acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h25, o total de ocupação voltada a adultos é de 97,78%.

São 103 leitos ocupados e cinco vagos na rede pública. Entretanto, há somente duas UTI adulto livre, os outros 13 leitos estão bloqueados ou aguardam liberação. Ao todo, um leito pediátrico no Hospital da Criança de Brasília (HCB), dois neonatais no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), um adulto no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) e um leito adulto no Hospital Home estão vagos. Não há vagas nas demais unidades públicas de saúde.

A lista de espera na rede pública de saúde tem 29 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19.

Diferente dos leitos públicos a rede privada está com sua taxa de ocupação em 78,17%. São 114 leitos de UTI Covid-19 preenchidos, e 31 disponíveis. A taxa de ocupação de UTI para crianças também atingiu os 100%, segundo a última atualização do sistema, às 7h55 desta segunda.