Solidariedade: ajude o Matheus a voltar para o Brasil

Um acidente de trânsito em Londres, na tarde do último sábado (29), ocasionou a morte do brasileiro de Unaí, Minas Gerais, Marcos Mateus Matos Menezes Alves, de 25 anos. Ele trabalhava como motoboy de aplicativo ao sul da capital britânica quando um carro, que apostava racha com outro veículo, colidiu contra a moto em que estava o rapaz. A família tenta trazer o corpo de volta para o Brasil o mais breve possível.

Para isso, uma vaquinha virtual com meta de £15 mil foi feita para viabilizar o traslado, a fim de que seja possível a realização de um cortejo fúnebre com a família e amigos. . Aa última atualização desta matéria mais de, £11.973 já haviam sido doados por amigos, familiares, companheiros de profissão na região e outros complacentes que apoiam a causa. Qualquer quantia pode ser doada pelo site gofundme.com

Mateus deixa família, amigos e duas filhas, de 5 e 3 anos de idade, que moram com a mãe no Brasil. O excedente da arrecadação será destinado para a criação das crianças. A previsão para a vinda e o traslado do rapaz é de duas a três semanas. A família tenta negociação com a Aeronáutica para dar suporte e apoio na volta de Mateus para a terra natal, e o contato com o Itamaraty deverá ser feito amanhã (31) para tentar agilizar o processo.

O acidente

De acordo com as notícias locais britânicas, na tarde do último sábado (29), Matheus foi atingido em sua moto – uma espécie de scooter – por um carro em alta velocidade próximo ao Netley Gardens, em Morden, no sul de Londres. O grave acidente aconteceu por volta das 16h na rua St. Helier Avenue. O trânsito no local foi fechado e o atendimento médico aconteceu com o serviço de ambulância aérea para emergências de Londres. Mateus, porém, não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha local relatou que o motorista do carro colidido com a moto de Matheus tentou fugir após o acidente. Ele, no entanto, foi perseguido e preso pela polícia próximo à região do ocorrido. O motorista do outro carro que apostava o racha também foi preso.

A polícia metropolitana local ainda investiga as causas que levaram ao acidente, mas, segundo os portais de notícias MyLondon e Croydon Guardian, os dois carros estavam em uma velocidade muito superior à permitida na via, sendo suspeitos de dirigir perigosamente. Outras informações ainda estão sendo reunidas pelas investigações locais.

O relatório policial afirma que os dois motoristas foram levados para uma delegacia do sul de Londres e ainda estão sob custódia. A polícia ainda tenta reunir mais testemunhas do acidente, além de imagens de câmeras de segurança que gravaram o acidente.

Ao Jornal de Brasília, a tia paterna de Mateus, Djanira Angelina Menezes, afirmou que o rapaz estudava direito ainda no Brasil, mas que, em novembro de 2019, decidiu “correr atrás do sonho” de uma vida melhor no país britânico. “Ele era o menino mais alegre que você pode imaginar no mundo. Otimista, corajoso, não tinha nada ruim que fosse um empecilho para ele correr atrás dos sonhos”, disse.

O pai, Lúcio, era seu melhor amigo. Os dois conversavam todos os dias por telefone. Pai e mãe estão desolados com o acontecido, assim como toda a família em Minas Gerais. “Nós esperamos por justiça”, continuou Djanira.

“Queremos que as pessoas possam ser punidas pelo crime que cometeram. […] Conversamos com um dos amigos dele de lá que nos contou que polícia está investigando o caso como assassinato pela forma que o crime se deu. E lá a pena para assassinato é perpétua”, destacou ainda a tia.

Mateus também tocava e cantava com amigos na região de Londres em encontros particulares – era conhecido pelas brincadeiras e senso de humor. A prefeita da região chegou a contatar os amigos no local e ofereceu ajuda no necessário para a volta de Mateus e as investigações sobre o ocorrido.