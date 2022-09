Solenidade dá pontapé nos Jogos Universitários Brasileiros

Evento reúne autoridades e atletas na abertura do maior evento universitário da América Latina.

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) vão começar! A Solenidade de Abertura da maior competição universitária da América Latina ocorre nesta segunda-feira (19), às 19h, e vai reunir representantes de todas as delegações no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Participam do evento o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral; e o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. As delegações vão desfilar com as bandeiras dos estados que vão participar dos jogos.

“Teremos uma abertura solene, dando foco maior na representação das federações, das instituições e dos atletas. Os jogos tomaram uma dimensão grande e nós priorizamos a qualidade técnica do evento”, afirmou o presidente da CBDU.

As competições começam na terça-feira (20), às 8h30. Ao todo, 5 mil atletas vão disputar 28 modalidades esportivas em 21 espaços do Distrito Federal. O coração do evento, o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), também vai sediar jogos, além de abrigar a coordenação-geral do evento, a central logística e o restaurante para todos os participantes.

Segundo Luciano, os atletas estão mais preparados para os jogos, o que exige maior qualidade dos espaços e equipamentos dos jogos. “Os JUBs 2022 são, certamente, maiores que os jogos de 2021 e isso se deve ao sucesso que foi o evento do ano passado. Este ano, prezamos por uma entrega técnica ainda maior: vão ser jogos de excelência”, assegurou o presidente da CBDU.

Serviço

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) Brasília 2022 são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário em parceria com a Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, e com o Governo do Distrito Federal. Patrocínio JUBs Brasília 2022: Banco do Brasil, Monster Energy, Coca-Coca sem Açúcar e Sprite. Apoio: Água La Priori. Patrocínio CBDU: Kempa, Spalding, Uhlsports e Ícone. Parceria institucional: Comitê Olímpico do Brasil.