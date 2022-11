Sol Nascente e Pôr do Sol terão novas linhas de transporte

Para atender a esses usuários, serão disponibilizadas novas linhas, mudanças de itinerário e mais viagens em linhas existentes

O transporte para que mora em Sol Nascente e Pôr do Sol ficará mais variado a partir de segunda-feira (28), quando novas intervenções no transporte público serão realizadas na Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol. Após monitoramento realizado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), foi identificado um aumento na demanda de passageiros. Para atender a esses usuários, serão disponibilizadas novas linhas, mudanças de itinerário e mais viagens em linhas existentes.

De acordo com o subsecretário de Operações, Márcio Antônio de Jesus, a ampliação do serviço visa melhorar a qualidade dos serviços oferecidos. “Essa é uma região onde verificamos um crescimento constante de demanda pelo transporte público e queremos atender da melhor forma possível a esses usuários”, explicou o subsecretário.

Sol Nascente

A população do Trecho II do Sol Nascente contará com duas novas linhas a partir de segunda-feira (28): a 0.332, que terá 13 viagens de segunda a sexta-feira e seis aos sábados; e a 333.9, que vai oferecer oito viagens nos dias úteis.

Para atender ao Trecho II, a linha 0.047 vai ter o itinerário alterado, deixando de passar pelo condomínio Privê. Assim, os usuários do Condomínio Privê serão atendidos pela linha 0.049. Ainda no Trecho II do Sol Nascente, a linha 0.907 passará a ofertar dois horários de ida e dois de volta.

O Trecho III também terá melhorias. A linha 0.928, que atende a Chácara 73 (abaixo do mercado Trem Bão), vai disponibilizar 14 viagens a mais por dia durante a semana, mais nove viagens aos sábados e outras seis aos domingos. De segunda a sexta-feira, a linha 385.1 vai oferecer três novos horários, a 0.906 ganhará 11 novas viagens e a linha 333.2 terá 12 viagens a mais.

Pôr do Sol

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir da quinta-feira da próxima semana (1º/12) , os moradores do Setor Habitacional Pôr do Sol passarão a contar com uma nova linha, a 932.4, que ligará a localidade direto com a W3 Sul e Norte com uma viagem de ida pela manhã e uma de retorno à tarde.

Serviço:

Trecho II Sol Nascente

→ Novas linhas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

0.332 – Sol Nascente Trecho II (Cond. Pinheiro)/ Taguatinga Centro/Areal (Pistão Sul)

Segunda a sexta-feira: saindo do Cond. Pinheiro às 5h40, 6h50, 8h, 9h10, 10h20, 11h30, 12h40, 13h50, 15h, 16h10, 17h20, 18h30 e 21h20

Sábados: 6h50, 9h10, 11h30, 13h50, 16h10 e 18h30

333.9 – Sol Nascente Trecho II (Cond. Pinheiro-Giliardi-Vitória Maranata)/ Taguacenter / Taguatinga Centro / Pistão Sul (Católica)

Segunda a sexta-feira: saindo do Cond. Pinheiro às 5h10, 7h30, 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, e 21h30

→ Linha alterada para atender ao Trecho II

0.047 – Sol Nascente Trecho II (Cond. Pinheiro-HRC)/ Taguatinga Centro (Pista do Estádio) /Águas Claras

Segunda a sexta-feira: saindo do Cond. Pinheiro às 5h20, 6h25, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 12h, 15h e 18h

Sábados: 6h20, 9h20, 12h20 e 15h20

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Ampliação da oferta

0.907 – Sol Nascente Trecho II (Cond. Pinheiro)/ Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

Segunda a sexta-feira: saindo do Cond. Pinheiro às 6h e 6h30; saindo da Rodoviária do Plano Piloto às 17h e 18h

Trecho III Sol Nascente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Ampliação da oferta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

385.1 – QNR/Sol Nascente Trecho III (P1 Norte-P1 Sul/ EPTG Rodoviária do Plano Piloto) – Mais três viagens

Segunda a sexta-feira: saindo da QNR, às 4h, 5h10, 6h10 e 7h30; saindo da Rodoviária do Plano Piloto às 18h

0.928 – QNR (P1 Norte – Sol Nascente – Trecho III)/ Ceilândia Centro (Via M3-Via Estádio)

Segunda a sexta-feira: mais 14 viagens, totalizando 40

Sábado: mais nove viagens, totalizando 24

Domingo: mais seis viagens, totalizando 18

333.2 – QNR (P2 Norte) / Taguatinga Centro (Av. Hélio Prates) – Mais 12 viagens.

Segunda a sexta-feira: mais 12 viagens, totalizando 42

0.906 – Terminal QNR (Setor O-Expansão-Via M2)/ Rodoviária do Plano Piloto (Via Estrutural) – Mais 11 viagens

Segunda a sexta-feira: saindo da QNR às 4h20, 4h50, 5h20, 6h20, 7h20, 8h20, 9h20, 10h20, 11h20, 12h20, 13h20, 14h20, 15h20 e 16h20; saindo da Rodoviária do Plano Piloto às 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h e 18h30

Pôr do Sol

→ Nova linha

932.4 – P Sul (P4)/Pôr do Sol/ EPTG/ W3 Sul-Norte

Segunda a sábado: saindo do Terminal do P Sul às 5h40; saindo do Terminal Asa Norte às 17h40

Confira todos os horários no site DF no Ponto.

*Com informações da Semob-DF