Sobradinho II terá fornecimento de água interrompido nesta terça-feira (2)

O fornecimento de água será interrompido nesta terça-feira (2), das 8h às 23h59, na região administrativa de Sobradinho II. O corte afetará a Vila Rabelo I e II, o Vale das Acácias, o Mirante da Serra e as QMS 14 e 16.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) comunicou que realizará serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água em diversas regiões do DF.

Segundo a companhia, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual a partir do horário programado para o término da manutenção.

A Caesb informou, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o Artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011.

A norma estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. Os interessados em informações sobre os serviços e atendimento prestados pela Caesb pode ligar no número 115, o telefone de atendimento à população.

