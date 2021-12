Sobradinho II receberá última edição do Programa Sejus Mais Perto do Cidadão

A população terá acesso a diversos serviços de cidadania, como emissão gratuita da 1ª e 2ª via do RG; atendimentos do Na Hora; assistência jurídica, social e psicológica; divulgação de oportunidades de estágio; corte de cabelo; informações sobre Auxílio Brasil e regularização do título de eleitor, entre outros

Na próxima sexta-feira (3) e sábado (4), Sobradinho II receberá a última edição do Programa Sejus Mais Perto do Cidadão de 2021. A ação será realizada em frente à administração regional da cidade.

A população terá acesso a diversos serviços de cidadania, como emissão gratuita da 1ª e 2ª via do RG; atendimentos do Na Hora; assistência jurídica, social e psicológica; divulgação de oportunidades de estágio; corte de cabelo; informações sobre Auxílio Brasil e regularização do título de eleitor, entre outros. A programação também inclui atividades na área de saúde, como aferição de pressão, consulta médica e atendimentos odontológico e ginecológico.

O evento é promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), com o apoio da administração regional, instituições parceiras e voluntários. “A nossa missão é levar para as comunidades o melhor atendimento, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas que mais precisam dessa atenção e cuidado”, explica a secretária Marcela Passamani.

Além dos atendimentos, os participantes poderão aproveitar as feiras de Talento e da Cidadania, com a comercialização de produtos de gastronomia e artesanato. Haverá ainda a venda de produtos orgânicos e pães fabricados por adolescentes do Sistema Socioeducativo. Para as crianças, será montada uma tenda com oficinas, brinquedos, cantinho da leitura e a participação do mascote da Sejus, o Sejuquinha.

Realizado desde março de 2019, o evento já promoveu cerca de 90 mil atendimentos à população, em 16 edições. Entre as cidades atendidas estão: Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/Pôr do Sol, Itapoã, Ceilândia, Rodoviária do Plano Piloto, Estrutural, Samambaia e Paranoá. Sobradinho II será a 17ª cidade beneficiada.

Serviço:

Sexta-feira (3), das 9h às 17h

Sábado (4), das 9h às 13h

Em frente à Administração Regional – AR 13 AE 01, Sobradinho II