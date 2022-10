SLU ensina educação ambiental em palestras e visitas guiadas

As apresentações mostram, didaticamente, como funciona o processo de gestão de resíduos sólidos, a importância da coleta seletiva e o trabalho do órgão e das cooperativas

Depois de ser recolhido nas ruas, avenidas e nos condomínios, o lixo urbano passa por um longo processo de tratamento para minimizar prejuízos ao meio ambiente. A jornada é gerenciada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), que oferece opções de aprendizagem gratuitas para conscientizar a população sobre o material descartado diariamente.

Instituições de ensino públicas e privadas, entidades do setor e empresas interessadas no assunto podem solicitar palestras sobre educação ambiental promovidas pelo SLU. As apresentações mostram, didaticamente, como funciona o processo de gestão de resíduos sólidos, a importância da coleta seletiva e o trabalho do órgão e das cooperativas.

De acordo com o presidente do SLU, Silvio de Morais Vieira, a ideia principal é sensibilizar as pessoas sobre o lixo. “É uma verdadeira escola de educação ambiental, em que os participantes saem prontos para repassar o conhecimento aos pais e amigos”, resume.

Com duração entre 40 e 90 minutos , as palestras são proferidas de segunda a sexta-feira, no período matutino (de 9 às 12h) ou vespertino (de 14h30 às 16h). Os participantes devem ser maiores de 10 anos. Caso tenham idade inferior, só podem assistir acompanhados por um responsável. Para mais informações, basta ligar nos telefones (61) 3245-4211 e 3245-1297 ou entrar em contato pelo e-mail [email protected]

Imersão sustentável

Além das palestras, é possível aprender sobre sustentabilidade, coleta seletiva e tratamento de resíduos sólidos com visitas guiadas pelo SLU. “Mostramos que a forma de tornar o manejo do lixo mais eficiente é a segregação na fonte, ou seja, fazer a separação em casa; quanto menos material orgânico estiver junto ao reciclável, maior é o aproveitamento”, detalha o coordenador de recuperação de orgânicos e disposição final do SLU, Leonardo Yamada.

De acordo com ele, as visitas foram suspensas em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, e retornaram gradualmente no ano seguinte, exceto nas usinas de tratamento mecânico biológico, que seguiram fechadas aos visitantes até este ano.

“As unidades de recebimento de entulho receberam uma média de três visitas por mês em 2021 e 2022”, enumera Yamada. “O aterro sanitário recebeu uma média de uma visita a cada dois meses em 2021 e uma visita por mês em 2022, com média de 15 visitantes por vez.”

Em julho, três turmas do curso técnico de Controle Ambiental, do Instituto Federal de Brasília (IFB), visitaram o Aterro Sanitário de Brasília e a Usina de Triagem de Resíduos Sólidos do P Sul, em Ceilândia. Participaram 36 alunos, acompanhados da coordenadora da capacitação, Genilda Maria de Oliveira.

A docente avalia que a visita foi essencial para a complementação do conteúdo prestado em sala de aula. “Apresentamos aos alunos a realidade do gerenciamento de resíduos, já que os alunos são os profissionais que devem atuar nesses ambientes futuramente”, comenta. “Foi uma experiência maravilhosa. Os estudantes viram desde o início do tratamento, com a separação dos resíduos sólidos, até a disposição daquilo que não pode ser aproveitado no aterro.”

Como participar

Interessados nas visitas devem preencher um formulário online, com dados pessoais e de contato, e informar uma data para a visita, com, no mínimo, cinco dias de antecedência. O órgão de limpeza urbana analisa o pedido e entra em contato informando a confirmação ou não do agendamento.

Para visitar as usinas de tratamento mecânico biológico, os participantes devem ter mais de 18 anos. Nos outros pontos, a idade mínima é de 12 anos, com autorização dos pais e presença de pelo menos dois professores ou monitores, no caso de escolas.

As visitas têm duração média de uma hora. É indicado usar calças compridas, sapatos fechados e, se possível, chapéu. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (61) 3213-0186 e 3213-0187, ou solicitadas pelo e-mail [email protected]