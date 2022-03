Sites do GDF são retirados do ar por ataque hacker

Debochando da segurança do servidor do GDF, o invasor aproveita para chamar atenção do grupo de tecnologia da capital federal

Os sites oficiais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Buriti foram alvos de um ataque hacker na manhã desta terça-feira (1). No site, aparecia a imagem de um palhaço de terno com arma na mão e uma mensagem atrevida deixada pelo invasor no sistema do Governo do Distrito Federal (GDF).

Debochando da segurança do servidor do GDF, o invasor aproveita para chamar atenção do grupo de tecnologia da capital federal e chama os políticos de “vermes parasitas”.

Nos sites, apareciam a seguinte mensagem: “Quem diria que um plugin desatualizado me daria acesso ao servidor do Governo do Distrito Federal… Não adianta de nada esse Firewall aí com esse plugin desatualizado porra…Alguém chama a equipe de TI do TSE para cuidar desse servidor aqui HAHAHAH Com certeza ficará ‘inhackeavel’. Achei que era em Brasília que o pessoal levava segurança a sério. Acho que me enganei. Pau no cu de todos os engravatados de Brasília, vão se fuder seus vermes parasitas”.

Ao jornal Metrópoles, o Governo do Distrito Federal confirmou o ataque de hackers nesta manhã e diz estar analisando qual proporção e comprometimento a invasão tomou.