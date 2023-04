Sistema Produtor de Água do Corumbá completa um ano de operação 

O complexo, que entrou em operação há um ano, reforça e amplia o abastecimento de água tratada da região sul do Distrito Federal

O Sistema Produtor de Água do Corumbá, um conjunto de obras para captação de água no reservatório de Corumbá IV, comemora aniversário. O reforço preserva o volume de água do Rio Descoberto. O complexo, que entrou em operação há um ano, reforça e amplia o abastecimento de água tratada da região sul do Distrito Federal, abrangendo Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Park Way e Novo Gama.

Também são atendidas localidades de Goiás mais próximas ao DF, como Jardim Ingá, em Luziânia, e Setor Marajó, em Valparaíso de Goiás. A Caesb e a Saneamento de Goiás (Saneago) executaram juntas as obras da adutora de água bruta do empreendimento, composto por uma tubulação de aço com diâmetro de 1.200 mm e capacidade de 2.800 litros/segundo.

Isso significa que, quando o sistema estiver funcionando com total capacidade, Brasília receberá 1.400 l/s de água vindos do complexo. Atualmente, o DF recebe 84% da água produzida em Corumbá, o que equivale a 600 l/s. A previsão é que, até julho, a vazão da água distribuída para o DF chegue a 1.000 l/s.

Operação conjunta

“A Caesb busca de forma contínua melhorar o abastecimento de água e, em busca de segurança hídrica para o DF, se uniu ao estado de Goiás”, reforça o diretor de Operação e Manutenção da Caesb, Carlos Eduardo Borges Pereira. Foram construídos 12,3 km de tubulação junto à captação de água, sob a responsabilidade da Saneago, e 15,4 km até a Estação de Tratamento de Água (ETA) Corumbá, executados pela Caesb.

